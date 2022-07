Campo rom dell'Albuccione: 26 attaccati abusivamente a contatori Acea e Enel

I Carabinieri di Tivoli, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e al personale tecnico delle società "E-distribuzione" e "Acea Acqua Spa", al termine degli accertamenti hanno denunciato 26 persone - di età compresa tra i 16 e i 59 anni - tutte domiciliate presso il campo, che si erano allacciate abusivamente alla rete idrica pubblica ed alla rete elettrica nazionale, anche manomettendo i contatori posti lungo la via.

E' l'esito del lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli che hanno eseguito un servizio di controllo presso il campo nomadi in via dell'Albuccione mirato alla verifica dei luoghi e al contrasto di ogni forma di illegalità. Il danno erariale è ancora in corso di quantificazione.

I Carabinieri, in totale, hanno identificato 56 persone, eseguendo diverse ispezioni.