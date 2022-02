Cane narcotizzato davanti ai bambini muore in canile. Il dramma di Cucciolone

Cucciolone, un cane randagio molto amato a Castel Madama, è morto in canile dopo esser stato narcotizzato e braccato sotto gli occhi dei bambini presenti alla cattura. L'Ente Nazionale Protezioni Animali (Enpa) chiede giustizia e organizza una fiaccolata.

Inseguito, braccato fino allo sfinimento per le strade di Castel Madama, narcotizzato per ben tre volte con fucili tele-narcotizzanti e catturato sotto gli occhi dei bambini di una scuola elementare. Cucciolone, il cane anziano conosciuto da tutti a Castel Madama, non ha retto il colpo ed è stato trovato morto il giorno seguente presso il canile “Qua la Zampa” dove era stato portato.

L'Enpa chiede giustizia

Era un randagio ma stava per ottenere la qualifica di cane libero accudito come previsto dalla normativa regionale. Era amato e accudito da tutto il paese. Per lui, l’Ente nazionale Protezione Animali chiede giustizia e ha presentato denuncia per fare luce sulla vicenda e sulle modalità utilizzate per la sua cattura che appaiono cruente e immotivate. L’Enpa ha anche richiesto l’esame autoptico presso l’Istituto Zooprofilattico di Roma che, come appreso da una nota stampa della Asl, verrà eseguito oggi. L'Enpa spiega: "Cucciolone è stato prelevato dal suo ambiente cruentemente, addormentato con un fucile per tele narcosi, neanche fosse una ‘fiera’, e braccato con una tale veemenza da provocargli delle ferite, macchie di sangue sono ancora visibili sull’asfalto. Il cane si è ovviamente spaventato molto ed ha anche vomitato. Il tutto è successo in una pubblica piazza, all’uscita della scuola davanti ai bambini rimasti sgomenti e tra le proteste dei cittadini indignati che hanno anche provato ad inseguire il furgone che lo ha prelevato per portarlo via".

Presunte segnalazioni di pericolosità del cane smentite dai residenti

Dalle prime indiscrezioni sembra esser stata una ditta privata ad intervenire su incarico della Asl, dietro richiesta della polizia locale, a seguito di presunte segnalazioni circa la pericolosità del cane, subito smentite dalla maggioranza degli abitanti di Castel Madama. Secondo alcune testimonianze, sembra che Cucciolone, cane anziano e buono con tutti, abbia solo ringhiato a dei ragazzi che gli avevano lanciato addosso dei petardi addosso lo scorso ottobre.

Fiaccolata per Cucciolone

L’Enpa di Roma sta organizzando per mercoledì 15 una fiaccolata per Cucciolone.