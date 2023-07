Cani bagnini Sics, già operativi su tutta la costa del Lazio tranne a Ostia

Estate 2023, stagione partita per i cani bagnini della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Dallo scorso week end, sono circa 70 le Unità Cinofile al lavoro sulle spiagge del Lazio. Un piccolo esercito a “sei zampe” che aumenterà il livello della sicurezza in mare fino alla fine di agosto.

E se nel Lazio, come in tutta Italia, trovare bagnini è sempre più difficile, i cani insieme ai loro conduttori, sono ogni anno più numerosi e operano come volontari per passione, senso di civiltà e, soprattutto, grazie al straordinario rapporto di fedeltà e fiducia.

Dove incontrarli sul litorale nord

La task force della Sics sarà presente con sei postazioni. Partendo dal litorale Nord, saranno due sulle spiagge di Pescia Romana e una a Montalto di Castro. Confermata anche l'ormai storica presenza dei cani da salvataggio a Riva dei Tarquini presso il camping. Postazioni queste, in provincia di Viterbo, che lavorano in stretta collaborazione con la Guardia Costiera di Montalto di Castro. Scendendo a Sud, per il secondo anno, gli eroi a quattro zampe sorveglieranno la spiaggia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, nel comune di Ladispoli, un'area naturale protetta, una delle ultime aree palustri del litorale laziale, importante habitat naturale per l’avifauna migratoria. Nel periodo estivo particolarmente affollata di bagnanti, il presidio Sics sarà fondamentale per la sicurezza balneare.

Sul litorale di Roma c'è solo Fregene

Per quanto riguarda il mare di Roma, solo Fregene sarà sotto la custodia dei bagnini a 4 zampe: sorvegliata speciale la spiaggia libera accanto allo stabilimento Singita. Dopo ritardi e rimpalli tra Comune e Municipio, il Lido di Roma invece stenta a trovare i bagnini umani e si dimentica dei cani.

A Sperlonga si rinnova il sodalizio

Infine, in provincia di Latina, per il quarto anno consecutivo, operativa anche la postazione di Sperlonga, sulla spiaggia dell'Angolo, voluta dal Sindaco, Armando Cusani. Nell'agosto del 2021, in questo spicchio di mare, particolarmente complesso a causa delle correnti, tre Unità Cinofile salvarono 14 persone. Eros, Mya e Mira riportarono a riva 8 bambini e sei adulti che si erano allontanati a bordo di gonfiabili e tavole da surf. Un salvataggio che rimane nella storia del salvataggio in mare.