Cani in spiaggia, fuga in avanti di Sperlonga: tutte le regole per i 4 zampe

Buone notizie per gli amanti dei cani. C’è finalmente la possibilità per gli amanti degli amici a quattro zampe di portarli al mare. Per ora la novità riguarda principalmente “le spiagge in concessione” dove viene “data facoltà al concessionario di consentire la presenza del cane”.

Lo ha stabilito il Comune di Sperlonga.

Le novità

Ovviamente tale decisione arriva sulla base di molti paletti: l’animale deve essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie; deve essere tenuto al guinzaglio con una lunghezza non superiore a un metro e mezzo; il proprietario deve essere sempre in possesso della museruola da applicare in caso di necessità; all’animale deve sempre essere garantita l’acqua e l’ombra; i proprietari devono essere in possesso di paletta e sacchettino per raccoglierne i bisogni.

Il periodo del calore

Come se non bastasse, vietato anche l’accesso ai cani di sesso femminile nel periodo del calore, oltre che l’impossibilità per quei cani che per temperamento non si dimostrano affabili o che rischiano di disturbare la quiete pubblica. Da Sperlonga hanno messo nero su bianco come “Il proprietario durante l’accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso”.

Gli orari

La novità, seppur riguarda principalmente gli stabilimenti balneari, vede delle opportunità, seppur limitate anche nelle spiagge libere. In questi posti gli animali possono fare il bagno dalle 21 alle 7.30 del giorno dopo con il “divieto di permanenza del cane sull’arenile”. Il tutto, ovviamente, a fronte della garanzia delle stesse prerogative per cani e padroni da rispettare già all’interno degli stabilimenti balneari.