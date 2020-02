Cannabis, una serra ad alta tecnologia in casa: arrestato spacciatore romano

Una serra ad alta tecnologia per la coltivazione della cannabis, centinaia di dosi di hashish e 2.200 euro in contanti: questo il bottino trovato dai Carabinieri della Stazione Roma Eur in casa di un 47enne romano, loro vecchia conoscienza.

A far scattare un nuovo controllo l’insolito via-vai di persone dal suo domicilio nei giorni scorsi: nella sua casa, infatti, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5 piante di cannabis, il materiale utile alla coltivazione e alla crescita rigogliosa delle piante, oltre 142 gr. di hashish, già suddivisi in dosi e 2.200 euro in contanti, somma ritenuta provento della sua illecita attività.

Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il 47enne, arrestato con l’accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.