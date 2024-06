Capannelle, è qui la "Prima festa": da Noemi a Brave l'evento per i giovani

Manca poco per "La Prima Festa" il concerto del 16 giugno all'Ippodromo delle Capannelle, l'evento con tanti artisti che arriva strategicamente tra la fine della scuola e l'inizio delle vacanze. Roma Capitale, in collaborazione con OtrLive e Rock in Roma, inaugura così l'estate dei giovani, insieme a Carl Brave, direttore artistico e headliner dell'evento che chiuderà il concerto con un suo live.

Il palco inizierà a suonare alle 19:00, si alterneranno diverse artiste e artisti, tra cui Noemi, Ditonellapiaga, Lil Jolie, Vale LP, Pretty Solero x Titien & Gordo, Caffellatte, Shama24k, Piccolo Principe e Rondine. Sarà possibile partecipare gratuitamente prenotandosi sul sito di ticketone.it.

Navette gratuite

Grazie alla collaborazione di Atac saranno messe a disposizione delle navette gratuite dalla Metro A Subaugusta, che resterà aperta eccezionalmente fino all'1.30, all'Ippodromo delle Capannelle.Ma "La Prima Festa" non si ferma qui. L'evento sarà inoltre collegato a un concorso di idee riservato agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e delle Università capitoline. Gli studenti, singolarmente o in gruppo, saranno invitati a esprimere la propria visione della città attraverso progetti declinabili nella forma espressiva preferita: un fumetto, una sceneggiatura, un video o un testo. L'obiettivo è ripensare i luoghi e i servizi della città affinché possano offrire maggiori opportunità e rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, creando una città che guarda avanti e attenta a ciò che desiderano i giovani.

Il concorso

Il concorso, promosso dall’Amministrazione Capitolina, metterà a disposizione sei borse di studio destinate ai vincitori (tre per gli studenti degli Istituti Superiori e tre per gli studenti universitari) e partirà nel mese di settembre. Questo progetto è volto a promuovere la consapevolezza e il coinvolgimento dei giovani studenti romani nella definizione di un modello di città di cui si sentano partecipi e responsabili. È anche un'occasione di svago e divertimento, con i giovani protagonisti della serata e del futuro della nostra città.La premiazione si terrà in Campidoglio, nell’Aula Giulio Cesare, entro la fine del 2024.