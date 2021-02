Capannelle, fine settimana di corse: il 12 e il 13 si torna all'Ippodromo

Un altro fine settimana di corse all'Ippodromo delle Capannelle: gli appuntamenti di venerdì 12 e sabato 13 febbraio.

Venerdì 12 febbraio – Galoppo: Capannelle inizia già a guardare alla grande stagione imminente e il programma di questo venerdì 12 ci fa quasi respirare aria di primavera. Sempre naturalmente sulla pista "all weather" con sei corse molto interessanti, tra cui una condizionata di spessore per le sole femmine di tre anni sulla distanza dei 1400. Una prima occasione per le cavalle che provano così a mettere nel mirino il prestigioso Regina Elena. Il campo delle protagoniste è interessante con Alderamin, Altaluna, Blonde Queen, Lory di Toni, Meine Stute, Not To Day, Puerto Princesa. Per le migliori, appuntamento al tradizionale Premio Ceprano in marzo, sulla pista in erba. Il programma di giornata prevede anche un’affollata maiden dedicata ai tre anni sulla distanza di 2300 metri. Tra i favoriti Barack, Barbaricina, Mike Pancake, Saburo of Dubai. Qualitativo anche l’handicap limitato per i tre anni con cinque cavalli al via (Tigre Bianca, Signor Esse, Instaforce, Persea, Stramonium) e poi spettacolo con tanti anziani sul miglio (sarà seconda tris), tra cui Feeling Good, Nonna Tirina, Nightcrawler, Kaed, Zona d’Ombra e Vivimi. Sei corse (inizio alle 13.25), tra cui una condizionata, una maiden, tre handicap, distanze da 1400 a 2300, in media nove cavalli per corsa. Prossimi appuntamento sempre di venerdì fino al cinque marzo, giorno di inizio delle riunioni primaverili in erba.

Sabato 13 febbraio – Trotto: non sempre l’equazione "corse affollate = qualità" è veritiera, la dimostrazione è offerta dalla riunione in programma sabato 13 all’ippodromo delle Capannelle. Una giornata che prevede alcune prove di ottimo spessore tecnico, molto intriganti anche senza un grandissimo numero di adesioni. Alla seconda corsa c’è un doppio km per i tre anni che propone il vincitore del Gran Premio Anact, Cris Mail, opposto ad alcuni coetanei molto validi e in progresso come Canto dei Venti, Cralgido Sm e Cherie Vit. A seguire i quattro anni con alcuni reduci dai primi appuntamenti importanti dell’annata come Birba Caf, seconda dell’Andreani, che dovrà respingere l’assalto di Bonneville Gifont con altri avversari però alla finestra e pronti a intervenire. Quindi gli anziani (quinta corsa) con Vesna che cercherà di mettere a frutto il suo scatto iniziale, ma attenzione alla progressione di Adamo Dipa e alla classe di Pocahontas Diamant.

Le corse a Capannelle si svolgeranno a porte chiuse ma i servizi di bar e ristorazione all’interno dell’Ippodromo saranno aperti nel rispetto delle norme di contenimento del coronavirus. Si ricorda che come da nuovo Dpcm 24 ottobre, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le sale scommesse all’interno dell’Ippodromo resteranno chiuse.