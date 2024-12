Capodanno, al Concertone di Roma con Sono Mahmood, Toni Effe e Mara Sattei, previste 80 mila persone al Circo Massimo

Sono Mahmood, Toni Effe e Mara Sattei le star del concerto di capodanno di Roma in programma alle 21.30 del 31 dicembre al Circo Massimo. I nomi sono stati rivelati dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Il costo definitivo non è ancora deciso, ma sarà lo stesso trend dello scorso anno. Aspettativa è 70-80mila persone. Ovviamente c sarà un piano di sicurezza puntuale. Lo scorso anno ci sono stati momenti di punta di 100mila persone". Lo dice l'assessore al Turismo di Roma Capotale, Alessandro Onorato.

Alessandro Onorato: "Chi si esibisce a Roma rispetta tutti, altrimenti scende dal palco"

"Immaginiamo che arriveranno in tanti anche per il concerto da tutta Italia", aggiunge. In quanto alla presenza di Tony Effe, al centro di polemiche per le sue canzoni ritenute violente e sessiste, Onorato spiega: "Chi si esibisce a Roma sa che è una città accogliente, aperta e rispetta in maniera sacrale le donne, quindi chi si esibisce rispetta questo altrimenti ovviamente scende da quel palco. Tony Effe ha un successo pazzesco e sarà emozionato di esibirsi nella sua città", conclude.