Capodanno, i resti dopo la festa sono da brividi: rifiuti e carcasse di botti

Primo dell'anno da dimenticare per la Capitale. Il risveglio dopo il veglione è stato decisamente amaro per gli amministratori e i residenti che hanno dovuto fare i conti con diversi danneggiamenti nella notte. Rifiuti a terra, botti esplosi ovunque, cestini divelti, immondizia sulle strade

Le strade di Roma sono state trasformate, dal centro alle periferie, in un ricettacolo di rifiuti di ogni genere.

Al Circo Massimo

Naturalmente l'area maggiormente sporca era quella del Circo Massimo dove i netturbini dell'Ama hanno dovuto lavorare tutto il primo dell'anno per ripulire l'area da 17 tonnellate di rifiuti. Sono stati impiegati anche due trattori. Ma per il resto delle strade il degrado la fa da padrone anche ora. Su gran parte dei marciapiedi sono in bella vista le carcasse dei botti sparati.

Periferia, dove vivere è un terno alla lotteria

Naturalmente le zone più colpite sono quelle periferiche dove il problema forse lo risolverano le prime piogge che spazzeranno via polveri piriche e cartonati vari. L'Ama infatti deve combattere con l'emergenza rifiuti ancora in corso dopo il rogo di Malagrotta: insomma, anno nuovo problemi vecchi,.