Capodanno, un evento Capitale al Circo Massimo: sul palco Blanco e Lazza

Il concerto di Capodanno a Roma "ha dato l'opportunità a tutti negli anni, a prescindere da quanti soldi si hanno in tasca, di poter partecipare ad eventi e non con artisti meno noti ma con gli stessi protagonisti che lo stesso anno a Roma o a Milano, hanno riempito l'Olimpico e il Circo Massimo".

Lo ha detto l'assessore ai Grandi eventi e al turismo di Roma, Alessandro Onorato, in occasione della presentazione dell'evento, nella Sala delle Bandiere in Campidoglio.

L'invito a tutti

"Questo il Capodanno è un invito e un auspicio. L'invito è quello di esserci, l'auspicio e che Roma non sia solo dei romani ma la città di riferimento in Italia perché verosimilmente immaginiamo che tantissimi ragazzi raggiungeranno la Capitale per il concerto. Lo scorso anno in tantissimi giovani hanno raggiunto Roma per il concertone, e questo incremento turistico è stato registrato - ha aggiunto -. Un motivo in più per sostenere l'economia cittadina"

Blanco e Lazza

In merito alla scelta artistica per il Concertone di Capodanno di Roma "Blanco, che è al 50 per cento romano, e non solo un tifoso della Roma, ha fatto risultati pazzeschi anche all'Olimpico e ci sarà una fase di stop, è facile immaginare che questa sarà l'ultima esibizione nei prossimi mesi", lo ha detto l'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi di Roma, Alessandro Onorato, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, nella Sala delle Bandiere del Campidoglio. "Per quanto riguarda Lazza è il fenomeno musicale del momento. Francesca Michelin l'abbiamo vista in due vesti pazzesche, di cantante e presentatrice, per questo ci sembrava la scelta giusta", ha aggiunto.