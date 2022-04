Carabinieri contro il bullismo: lezioni ai giovani sui rischi dei social

Nell’era dei social network la realtà del bullismo si fa sempre più cruda e lo sanno bene i Carabinieri, che contribuiscono non solo con gli interventi ma anche con la prevenzione: in forma di incontri per sensibilizzare i giovani e metterli in guardia dai rischi dell’online.

La combinazione di prevaricazioni e prepotenze tra i ragazzini, mischiata all’uso dei social network crea un cocktail esplosivo e purtroppo, potenzialmente letale per le giovani vittime dei bulli.

L’arma dei Carabinieri da anni, in collaborazione con il Miur con il progetto “cultura della legalità” cerca di intensificare e promuovere questi incontri, che danno ai giovani la possibilità di studiare il fenomeno del bullismo da più angolazioni.

L’evoluzione del cyberbullismo ed il suo impatto ad esempio – con internet ogni insulto può diventare potenzialmente di dominio pubblico – le conseguenze, sia a livello di salute sia giuridico dell’alcol e delle droghe, che spesso sono cause di comportamenti violenti; la prevaricazione di gruppo, che si può combattere con la stessa arma di chi usa il “branco” nel modo sbagliato: facendo squadra tra compagni e amici e difendendo le vittime dei bulli.

Ma anche approfondimenti sull’uso di internet in termini di difesa dai potenziali adescatori e lezioni sull'importanza di mantenere un atteggiamento corretto in strada, rispettando i limiti di velocità e mettendosi sempre al volante in stato di sobrietà.