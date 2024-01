Carnevale, Frascati sfida le grandi kermesse: attrazioni ed eventi al top

Il Carnevale è una delle feste più sentite. Colori, divertimento, risate: una festa in primis per i bambini. E, quest'anno a Frascati il Carnevale è stato pensato, ideato e realizzato proprio per loro: un evento che fino al 13 febbraio vedrà la cittadina più famosa dei Castelli Romani al centro di una kermesse davvero grande.

Una sfida ai mostri sacri del Carnevale per mettere in risalto tradizioni, passione e tanto divertimento.

Un evento da urlo

Ecco allora che Frascati, in questo periodo, è stato trasformato in un parco divertimenti a cielo aperto. Dagli spettacoli alle giostre, dal teatro delle marionette agli eventi musicali, dalle novità del divertimento alla storica giostra dei cavalli. A dominare la scena, una grandissima ruota panoramica che regala emozioni uniche e foto da urlo con vista sul belvedere e quindi su Roma.

A misura di famiglia

Insomma, quest'anno gli organizzatori hanno voluto "esagerare": la passeggiata è un festoso gioco di luci, colori, attrazioni, giostre. Il tutto senza tralasciare l'artigianato, la cucina regionale, le specialità del territorio e un'offerta di food a misura di famiglia. Ad arricchire la lista delle attrazioni c'è anche il rodeo: un gonfiabile, adatto ai più piccoli ma non solo, che mette alla prova l'agilità dei partecipanti. Poi, direttamente da piazza Navona, c'è Marvin: il re delle marionette che, con il suo teatro in piazza San Pietro, incanta i cuori dei presenti e fa tornare tutti un po' bambini.

La sfida dell'amminsitrazione

La consegna delle chiavi del Carnevale c'è stata domenica 28 dalla sindaca Francesca Sbardella che in questa sfida coraggiosa sta sfidando le solite critiche dei signori del "No a prescindere". Ma l'idea è quella giusta: un comune in dissesto finanziario cronico non può fare a meno di eventi attrattivi che catalizzano a Frascati migliaia di presenza alzando al massimo un indotto anche per le attività della città, come bar, ristoranti, negozi e che dà linfa al settore turistico in un periodo di bassa stagione.

Gli organizzatori

L’evento è organizzato dall’Associazione Artepassione APS, col patrocinio del Comune di Frascati. E il programma che vedrà il Carnevale come attrazione chiave durerà fino al 13 febbraio. Tutto il programma, gli eventi in calendario e gli appunamenti sono consultabili sul sito carnevaledifrascati.com