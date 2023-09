Carsoli, lupo azzanna e uccide una cagnolina: torna l'allarme dei branchi

Una cagnolina è stata azzannata e uccisa da un lupo. In pieno giorno. A Carsoli, in provincia dell'Aquila: la cagnolina era a passeggio con il suo padrone in via Fiume, una delle aree preferite dai proprietari dei cani. L'incubo per la povera Ichnusa si è palesato quando è arrivato davanti a lei un lupo che l'ha colpita e portata nel bosco per ucciderla.

Attimi di terrore

Il ricordo di quei momenti è ancora vivo nella mente del proprietario che ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Carsoli. Subito è scattato l'allarme nel comune abruzzese per il rischio dei banchi che potrebbero anche attaccare i bambini presenti nel parco dove è stata uccisa Ichnusa.

Il dolore e la ricerca

Il dolore per la perdita del cane è fortissimo per Raffaele che racconta ancora gli aneddoti della piccola meticcia: "L'abbiamo chiamata Ichnusa perché l'avevamo trovata in Sardegna - racconta - ora che non c'è più stiamo vivendo con la mia famiglia un vuoto immenso". Subito è scattata una battuta di ricerca per trovare il lupo. In azione le guardie zoofile e i carabinieri di Carolsi.