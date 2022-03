"Casalinghi Disperati": un'opera teatrale che ironizza sulla separazione

Tre uomini separati che affrontano una separazione, dividono un appartamento e un bel pò di guai.

Delusioni, turni per la cucina e le pulizie, una nuova gestione dei figli non facile da accettare e incertezze sul futuro legano i tre coinquilini neo separati, in una storia che racconta con leggerezza e ironia una condizione di vita comune a molti.

Come se non fosse abbastanza, l'ingresso di un quarto ospite leggermente bipolare sconvolgerà ulteriormente la loro vita.

Con la regia di Nicola Pistoia e i testi di Cinzia Berni e Guido Polito, l'opera teatrale sarà interpretata da Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti e Stefano Tomassini al Teatro Domma di Acilia nei weekend del 26-27 marzo e del 2-3 aprile.