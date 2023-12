Cassonetti stracolmi a Primavalle prendono fuoco. I pompieri salvano le auto

Cassonetti in fiamme alle 5 di del mattino di Santo Stefano in via Federico Borromeo, all'altezza del civico 28, nel quartiere Primavalle, periferia nord-ovest di Roma.

Una pattuglia di carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato si è subito adoperata attivando la richiesta per i vigili del fuoco che sono intervenuti ed hanno domato le fiamme. Al momento le cause restano imprecisate e non può essere escluso il dolo. Non sono stati coinvolti mezzi o strutture abitative. In corso indagini da parte dei militari dell'Arma. Iscriviti alla newsletter