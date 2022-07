Censis, a Roma due tra i migliori atenei non statali: esultano Luiss e Uer

La classifica Censis 2022/23 ha messo in ordine gli atenei non statali d'Italia. Dopo gli insuperabili Bocconi e Luiss, per il terzo anno consecutivo si posiziona sul podio la Università Europea di Roma (Uer).

In particolare, per quanto riguarda la voce ‘Strutture’, UER conquista un punteggio di 100 su 110 piazzandosi al terzo posto tra i piccoli Atenei non statali, mentre per la categoria ‘Borse di Studio’ si attesta seconda in classifica con un punteggio di 74.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, anche quest’anno, dalla Classifica Censis 2022/2023 delle Università italiane. Tali riconoscimenti attestano il grande lavoro di UER negli anni, ottenuti grazie alla sinergia tra lo staff tecnico amministrativo e i docenti nel rendere l’Università Europea di Roma un polo di creatività e di inclusione che mette al centro i valori umani per i giovani professionisti di domani. I miglioramenti degli atenei italiani, di qualunque tipologia e grandezza, riportati dalla classifica Censis rappresentano un passo avanti per tutta la società. Il successo di un’Università per noi risiede soprattutto nella capacità di dialogare e creare sinergie accademiche con gli altri atenei, in modo speciale della nostra Regione”, le parole del rettore Padre Pedro Barrajòn.