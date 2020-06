Roma

Giovedì, 11 giugno 2020 - 18:54:00 Centocelle, incendio in una palestra. Rogo doloso: trovate taniche di benzina Un nuovo rogo nel quartiere dopo la Pecora Elettrica, la Pinseria Cento55 e il Baraka Bistrot: distrutta la palestra Haka in via Valmontone

Incendio alle 3:20 di giovedì notte all'interno di una palestra di 700 metri quadrati a Centocelle, in via Valmontone. Un nuovo rogo doloso nel quartiere dopo quelli che avevano colpito la Pecora Elettrica, la Pinseria Cento55 e il Baraka Bistrot: trovate due taniche di benzina vuote. A confermare quella che era la prima pista degli investigatori, oltre alle due taniche utilizzate per trasportare liquido infiammabile, sarebbe anche il ritrovamento di una pietra usata per rompere i vetri della palestra alcune tracce di liquido infiammabile trovate all'interno dell'immobile incendiato. Sul caso indaga la polizia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia e la Polizia Scientifica, anche il sindaco Raggi, che nel pomeriggio ha voluto visitare la palestra: "Ho fatto visita ai ragazzi della palestra di Centocelle data alle fiamme nella notte. Ho portato loro la solidarietà dell'intera città. Ho visto nei loro occhi una grande determinazione e sono sicura che si rialzeranno. Noi saremo al loro fianco". "Dopo la libreria Pecora Elettrica, la Pinseria Cento55 e il Baraka Bistrot, ancora una volta - scrive poi Raggi su Facebook - assistiamo a un’attività colpita da un incendio. La magistratura sta indagando su eventuali responsabilità, ma le prime informazioni fanno pensare all’ennesimo vile attacco da parte di chi vuole colpire le realtà sane del quartiere. Un centro sportivo che sostiene i più giovani, che insegna importanti valori come il rispetto per l’avversario e la solidarietà".