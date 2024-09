Cercate lavoro? A Roma pronti 200 posti per guardie armate giurate: c'è il recruiting day della sicurezza

Opportunità di lavoro per i romani: si cercano 200 Guardie Giurate Armate nel mondo della sicurezza e vigilanza privata da assumere entro le prossime settimane in città, che opereranno in un importante ente pubblico con più sedi a Roma.

Per questo scopo, martedì 17 settembre, Istituto di Vigilanza Coopservice Spaorganizza un recruiting day per selezionare guardie particolari giurate (GPG), l’incontro si terrà dalle 09:00 alle 18:00 presso la sede Coopservice di via Marghera 32.

Chi è Coopservice

Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC) fa parte del gruppo Coopservice, uno dei principali operatori nella fornitura di servizi di pulizia e sanificazione, vigilanza privata, logistica e traslochi, gestione immobiliare ed efficientamento energetico con un fatturato di oltre 1 mld di euro e più di 20.000 dipendenti.

La Sicurezza privata in Italia

In Italia operano 1.501 imprese della vigilanza privata, per un totale di 104 mila occupati e il loro fatturato complessivo è stimato in circa 3,6 miliardi di euro. Oltre l’86% è rappresentato da società̀ di capitali mentre il 7,7% sono cooperative. Le piccole imprese (10-49 addetti) rappresentano il 42,8% delle imprese totali censite dal Ministero ma la ripartizione del fatturato è quasi interamente dominato dalle medie e grandi imprese che insieme producono oltre il 93% del volume di affari totale.

Per partecipare al recruiting day è sufficiente candidarsi tramite la sezione “Lavora con noi” del sito di Istituto di Vigilanza Coopservice al seguente link