“Ci chiama alla cattedra e ci palpeggia”: 12 alunne incastrano il professore

“Ci chiama alla cattedra per le interrogazioni e ci palpeggia”. Così, raccontando le attenzioni particolari del professore di francese nei loro confronti, 12 alunne di una scuola media di Frosinone hanno fatto partire l’indagine che ha allontanato il docente dalle aule in cui imperversava.

Ora il docente è a casa e senza stipendio e su di lui pende una denuncia per violenza sessuale.

Caso in Procura

Il caso è finito in procura: il gip del tribunale di Cassino ha bloccato l’insegnante per un anno. Stop alle docenze in tutte le scuole possibili, pubbliche o private, frequentate da minorenni. Sui dettagli dell’inchiesta vige il massimo riserbo. Quel che è certo è quanto messo nero su bianco dai genitori nella denuncia presentata alla polizia: in più di un’occasione le alunne sarebbero state toccate, il professore sfiorava il seno alle ragazze a cui avrebbe dovuto insegnare il francese.

Le testimonianze

Nella raccolta delle testimonianze è stato fondamentale il supporto psicologico alle vittime. Nel frattempo, via alle perquisizioni a casa del docente, a cui è stato sequestrato il cellulare. Sarà fondamentale verificare cosa ci sia nelle chat, per capire se si possa configurare anche il reato di stalking. Non è infatti escluso che il professore continuasse a tenersi in contatto con le alunne anche dopo la lezione. Decisiva sarà l'analisi dei suoi dispositivi elettronici (Pc, telefoni e tablet).