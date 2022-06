Clima, Gualtieri: “A Roma forte impatto dei mutamenti climatici, più 2 gradi”

"La Capitale è tra le città più calde d'Italia". Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene sui cambiamenti climatici, e in particolare sulle elevate temperature registrate nella Capitale.

"Siamo in ritardo sugli obiettivi e siamo colpiti in in modo molto rilevante dai mutamenti climatici. Roma è tra le città dove l'impatto è più forte, si stima ci sia stato un aumento di due gradi, fra i più alti in Italia, quindi c'è un grande tema di adattamento oltre che di mitigazione delle emissioni". Gualtieri intervine così durante il Green & Blue Festival in corso a Milano rispondendo alla constatazione del fatto che siamo in ritardo sulla riduzione del 95 per cento delle emissioni entro il 2050.