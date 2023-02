Clochard ucciso: Roma sotto shock dopo la rissa tra due senzatetto

Tra due clochard è scoppiata una violenta lite: i due sono venuti alle mani e il più anziano dei due ha avuto la peggio. Trasportato in coma in ospedale, è morto il giorno dopo. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia che hanno già fermato il presunto colpevole.

Il fatto è accaduto in via San Pio X. Tra i due clochard, un polacco di 46 anni e un 30enne italiano è scoppiata una lite che ben presto si è evoluta in una colluttazione. Il 30enne avrebbe violentemente spintonato l'altro senzatetto facendolo cadere a terra, sbattendo la testa. Gli altri senzatetto della zona si sono preoccupati perché la mattina dopo non lo hanno più visto uscire dalla sua tenda e hanno chiesto i soccorsi. Il 46enne è stato portato d'urgenza al Santo Spirito, con il naso fratturato e un'emorragia cerebrale in corso. Nonostante le cure dei medici, l'uomo è deceduto la mattina dopo

L'arresto

I medici hanno subito avvertito la Polizia. Gli agenti del Commissariato Borgo hanno raccolto testimonianze e hanno subito individuato il senzatetto 30enne sospettato di aver causato la morte del 46enne. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale ed è ora in attesa di convalida.