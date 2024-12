Colosseo “noleggiato” ai turisti gladiatori”, Smeriglio avverte Airbnb: “Daremo battaglia per la tutela e conservazione del patrimonio”

Affittasi Colosseo per una notte da turisti gladiatori: l'accordo tra la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che considera l'Anfiteatro come un'auto o uno scooter da noleggiare, e il gigante AirBnb “diventa una battaglia dell'assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio.

Con toni compassati di chi vorrebbe una mediazione responsabile è lo stesso Smeriglio a raccontare l'incontro con lo sponsor che vorrebbe il Colosseo a noleggio: “Abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti di Airbnb che ha portato a un dialogo positivo. Abbiamo avviato il confronto per aprire un tavolo di lavoro finalizzato ad azioni per preservare il nostro patrimonio e renderlo fruibile a tutte e tutti, in pieno spirito di mecenatismo e responsabilità sociale d'impresa. Abbiamo anche affrontato un’operazione di cui si è molto parlato nel dibattito pubblico. Su questo ho espresso il punto di vista condiviso dal Consiglio comunale".



"L'assemblea degli eletti a Roma chiede di tutelare un patrimonio inestimabile e fragile"

E fin qui la diplomazia capitolina, che però non rinuncia a mandare due segnali: uno ad Airbnb e il secondo alla “padrona del Colosseo”. Cosi Smeriglio avverte: "Non possiamo e non vogliamo intervenire su un progetto che non attiene alle nostre competenze ma allo stesso tempo - continua - sentiamo la responsabilità di spiegare le ragioni di Roma Capitale ratificata da un'ampia maggioranza perché si tuteli la città e il suo immenso patrimonio storico artistico contro il consumo di opere d’arte e siti archeologici. Lo scopo è quello di conservare e tutelare al meglio Roma, le sue ricchezze culturali. Inoltre, l’Assessore al turismo Onorato sta facendo, da parte sua, un ottimo lavoro per gestire il fenomeno dell’overtourism, proprio alla vigilia del Giubileo”.

"L'assessorato alla Cultura continuerà la sua battaglia"

Poi l'affondo personale che ha il sapore di un gladio puntato nelle armature oltreutto il terza persona, quasi a dire “non è Smeriglio che parla ma Roma Capitale: “L'assessorato alla Cultura continuerà le proprie battaglie per la tutela, conservazione, e valorizzazione del patrimonio bellissimo e fragile della città".