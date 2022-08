“Come una bomba”, esplosione all'alba in un locale di Ostia, vetrine devastate

Esplosione al Nalu Pokè di via Pietro Rosa, a Ostia. La deflgrazione, avvenuta all'alba, avrebbe fatto saltare le due vetrine del locale.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti delle Volanti e la Polizia Scientifica. Indagini in corso per accertare le cause dell'esplosione. I proprietari avrebbero riferito a chi indaga di non aver ricevuto minacce.