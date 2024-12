Comunali Anzio e Nettuno, ambo secco sulla ruota del centrosinistra. Movimento 5 Stelle al minimo, la Lega come una mini lista civica

Due Comuni e due sindaci al centrosinistra alle Comunali straordinarie di Anzio e Nettuno. Si chiude così sul “Mare di Roma” la lunga stagione del commissariamento per le infiltrazioni della 'Ndrangheta che aveva portato ad una “sospensione della democrazia”.

Dopo 25 anni di strapotere del centrodestra il Pd sbanca Anzio

Il Comune che fa più scalpore è senz'altro Anzio, dove la colazione Pd, Liste Civiche e Movimento 5 Stelle affida la città ad Aurelio Lo Fazio che riporta la coalizione al governo cittadino dopo 25 anni di strapotere del centrodestra. Chiaramente le prime parole del neo sindaco sono tutte sul ritorno alla legalità dopo il commissariamento del 2022. In termini percentuali Lo Fazio è sindaco con il 55,25% dei voti mentre il restante 44,7 è andato al candidato del blocco FdI, Forza Italia, Lega e Noi Moderati.

A Nettuno Nicola Burrini "si ferma" al 57%

Affermazione netta anche a Nettuno per il centrosinistra che ha portato Nicola Burrini quasi per acclamazione (57,66%) a vestire la fascia di sindaco. Daniele Maggiore per il centrodestra si è accontentato del 42,34. Qui senza “campo largo” la situazione non sarebbe mutata poiché il Movimento Cinque Stelle che correva da solo si è fermato poco sopra il 4%. Il Pd è il primo partito con il 15,61% ma la vittoria è frutto del grande lavoro della Civica del sindaco che ha raccolto l'11,22. Dall'altra parte dell'emisfero politico seguito da Fratelli d'Italia ha superato il 15%. Da notare che la Lega è a rischio scomparsa con un 2,4% che la pone al livello di una Lista Civica.

Mario Ciarla capogruppo Pd in Regione: "Ha perso la destra e un esercizio incapace e arrogante del potere"

Il commento di Mario Ciarla, capogruppo del Pd in Regione Lazio: “Le vittorie del centrosinistra ad #Anzio e #Nettuno segnano una svolta dopo anni di malgoverno della destra segnati dalle infiltrazioni della malavita organizzata nel tessuto politico, sociale ed economico di questi territori. Hanno vinto un progetto e una voglia di riscossa e rinnovamento per restituire dignità e futuro alle cittadine e ai cittadini. Ha perso la destra e un esercizio incapace e arrogante del potere da parte di chi oggi governa la Regione. Buon lavoro ai neo sindaci di Anzio Aurelio Lo Fazio e di Nettuno Nicola Burrini”.