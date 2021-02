Comunali Roma: avanti c'è posto. Arriva anche Bergamo

L'ex vicesindaco da poco defenestrato dalla Raggi, Luca Bergamo, parla del suo possibile impegno per le prossime Comunali di Roma.

Impegno che sposerebbe, dice, nell'ambito di un progetto collettivo sulla città. Intervistato dal sito de Il Riformista, Bergamo, alla domanda sulla sua disponibilità a candidarsi al Campidoglio, risponde: "Nell’ottica di un progetto ampio, con cento persone che si mettono a disposizione, come dice Rutelli, sì, sarei tra queste, con orgoglio per quanto fatto". Poi, parlando dei nomi attualmente in corsa assieme a Virginia Raggi, l'ex numero due del Campidoglio aggiunge: "Ci vuole una candidatura che unisce, non divide. Che somma e non sottrae. La migliore giunta che Roma abbia avuto è la prima di Rutelli". Chissà Virginia come sarà felice.