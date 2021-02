Comunali Roma, Gualtieri verso il sì. Ma ci saranno le Primarie

Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia del governo Conte bis, avrebbe già accettato di correre come candidato sindaco nelle Comunali di Roma per la coalizione di centrosinistra. Fermo restando che il Pd non potrà rinunciare alle Primarie.

Secondo quanto riporta l'Agenzia Nova rimarebbe da sciogliere solo il nodo sulle modalità dell'annuncio che lo vedrà tra i partecipanti alle Primarie, perché comunque vada un voto interno il Pd romano lo vuole: per legittimare la candidatura di Gualtieri, da un lato; dall'altro per riunire gli altri nomi che in questi mesi si sono fatti avanti nel centrosinistra, da Tobia Zevi a Giovanni Caudo, da Paolo Ciani al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, il cui nome era già spuntato per le Primarie.

L'annuncio potrebbe esserci anche a breve, nel Pd c'è chi pensa che non si andrà oltre i quindici giorni. Resta però una domanda non secondaria: che cosa faranno gli esponenti del M5s romano che, da quando l'attuale sindaco Virginia Raggi ha annunciato di voler tentare il bis con il simbolo del M5s, hanno preso le distanze e lavorato in questi mesi a un progetto basato sull'asse M5s-Pd-Leu. In ballo c'è la pedina del premier uscente, Giuseppe Conte, cui oggi Raggi ha rivolto un messaggio di stima, contestualmente alla richiesta di consultare la base attraverso la piattaforma Rousseau sulla sua ricandidatura, e che ha pubblicamente smentito ogni ipotesi di una sua discesa in campo per il Campidoglio. Sfumata l'idea Conte bisognerà capire dove pende l'ago della bilancia su Roma per il Movimento 5 stelle: pro o contro Raggi.



Calenda: "Credo che voteremo a settembre. La sfida mi piace molto"

“Voglio dare la prova che Roma non è ingovernabile. Non credo si voterà a giugno ma a fine settembre. Quando si vota si vota, ci sarà più tempo per approfondire le questioni. È una sfida che mi piace molto”. L'ha detto Carlo Calenda, confermando il suo impegno per la corsa al Campidoglio, a Restart su Rai2.