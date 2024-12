Concertone Capodanno Roma, bufera su Gualtieri. Lega e FdI: “Salga il sindaco sul palco a fare il rap con la chitarra"

Concertone Capodanno Roma, espulso Tony Effe, salutano anche Mahmood e Mara Sattei, il sindaco Gualtieri e l'assessore ai Grandi Eventi, Onorato rischiano un tonfo clamoroso che farebbe il giro del mondo. Ed esplode la polemica politica.

La serie di addii che ha fatto fallire il Concertone al Circo Massimo e deluso gli oltre 80 mila giovani previsto per ballare in strada, in Campidoglio è vissuto con estremo imbarazzo.

Il rischio del concertino

Non bastano a gestire un evento gli speaker di Rds Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, senza almeno una star che possa attirare e il rischio che la notte di San Silvestro possa trasformarsi un un “concertino” gestito da un'emittente radiofonica privata.

Annullata la presentazione di Capodarte

Dopo le scuse resta l'imbarazzo: bocche cucite in Campidoglio e addirittura l'incontro con la stampa per la presentazione del Capodanno della Cultura, il classico Capodarte è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.

Rocca, Fdi: "Verità su un concerto senza contratti""

E per l'opposizione il flop è una manna dal cielo per l'affondo. Il capogruppo di FdI, Federico Rocca chiede di avere chiarezza sull'esistenza di contratti con gli artisti e censura la lòeggerezza con la quale è stato organizzato l'evento: “Hanno preso credibilità e faccia di fronte al mondo, forse hanno guardato più i follower di Tony Effe che i testi della canzoni. Ora a Capodanno sul palco ci salga Gualtieri con la sua chitarra. Il Pd fa e disfa senza testa”.

Santori, Lega: "Faccia Gualtieri il conto alla rovescia rappando"

La Lega sceglie la via della satira per descrivere il caos del Comune. Scrive Fabrizio Santori, capogruppo della Lega: “Dilettanti allo sbaraglio può essere una buona idea per rimediare il Concertone di fine anno: visto che i cantanti scappano, si potrebbe organizzare il ‘Capodanno degli Improvvisati’. Sul palco gli assessori di Gualtieri, passanti scelti a caso, guidati da un dj preso da un semaforo. Prima regola? Nessuno può fare peggio dopo le decisioni prese per questo evento. E magari ci sarebbe anche un particolare ‘bonus’ per attirare pubblico: il Sindaco impegnato nel conto alla rovescia rappando”.