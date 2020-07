Confapi Roma, Massimo Tabacchiera resta al vertice: confermato presidente

Massimo Tabacchiera riconfermato alla guida di Confapi Roma per i prossimi tre anni. L'Assemblea per il rinnovo dei vertici della Confederazione delle piccole e medie imprese della Capitale e della sua provincia, tenutasi giovedì 23 luglio, ha rinnovato i propri vertici.

Classe 1963, Massimo Tabacchiera è consigliere delegato della Siderlamina srl, società capogruppo delle aziende di famiglia ed è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asteco Industria srl, azienda del gruppo di famiglia. Dal 1992 al 1998 ha ricoperto le cariche di Presidente Unionmeccanica Lazio e Vicepresidente di Unionmeccanica Nazionale nonché la carica di Vicepresidente dei Giovani Imprenditori Confapi. È stato Presidente di AMA spa e Presidente di AMA International. Per sei anni dal 2002 al 2008 ha ricoperto la carica di Presidente di Federlazio – Associazione delle piccole e medie imprese del Lazio e nel 2008 è stato nominato Presidente di ATAC Spa. Nel 2010 è diventato Presidente dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità.

“Il Recovery fund darà i suoi effetti solo nel 2021, e le Pmi non possono più attendere – spiega Massimo Tabacchiera – la crisi che stiamo affrontando in assenza di un piano di interventi immediato e organico avrà lo stesso effetto che ha avuto sul commercio: chiusure e decine di migliaia di posti di lavoro in meno. Come primo atto chiediamo di rivedere le norme del Decreto Semplificazione che lasciano ampi margini discrezionali alle pubbliche amministrazioni per l'indizione delle gare di appalto. E' determinante che questo Paese venga sburocratizzato ma è anche vero che le regole devono essere chiare e trasparenti per tutti. Non possiamo pensare di risolvere una grave patologia con una patologia altrettanto grave. E soprattutto, a livello cittadino, dobbiamo approfittare di questo periodo di minore attività, per ripensare alcuni asset determinanti per la città, quali i trasporti pubblici, i rifiuti, e la mobilità privata e turistica”.

Nel corso dell'Assemblea di Confapi Roma, sono stati nominati tre vicepresidenti: Eleonora Stirpe, Riccardo Drisaldi, Marco Tarica. Eletto anche il tesoriere, Luca Matteo Marchiori.

Il nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione è così formata da: Massimo Tabacchiera, Eleonora Stirpe, Luca Adinolfi, Matteo D'Onofrio, Marco Tarica, Giorgio Asquini, Fabio Brutto, Riccardo Drisaldi, Antonio D'Onofrio, Luca Matteo Marchiori, Ferdinando Biancavilla.