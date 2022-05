Confezionavano droga nell'androne del palazzo: 3 arresti a San Basilio

Confezionavano la droga nell'androne di un palazzo a San Basilio, ma sono stati scoperti dai Carabinieri e poi arrestati. In manette tre giovani romani, grazie ai controlli svolti dai Carabinieri volti a contrastare ogni forma di reato.. Coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, i militari hanno arrestato quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I tre giovani romani - un 18enne già noto alle forze dell’ordine e due 19enni – sono stati sorpresi, in piena notte, nell’androne condominiale di una palazzina in via Montecarotto mentre erano intenti a confezionare, in dosi, stupefacente del tipo hashish. I militari di San Basilio hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, alcune dosi di marijuana e 1.985 euro in contanti.

Nel pomeriggio, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato una 35enne romana, senza occupazione e con precedenti, notata cedere dosi di cocaina ad un giovane, identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore. Nelle tasche della donna sono stati trovati 4 grammi di cocaina, sequestrati. I quattro sono gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.