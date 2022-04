Congresso Art.1: per i romani la Speranza di ritrovare l'auto rimossa

Parcheggi l'auto in un zona di Roma, San Giovanni, dopo un posto vale come un tesoro e non la ritrovi. C'è il congresso di Art.1 il partito del ministro della Salute, Roberto Speranza, e scatta la rimozione forzata delle auto.

E' accaduto sabato e si è replicato domenica in via Matteo Maria Boiardo, all'Auditorium Antonianum, traversa di viale Manzoni, dove si sono dati appuntamento gli esponenti di Art.1 per la rielezione di Roberto Speranza a segretario del partito. E così le misure di sicurezza hanno fatto scattare l'operazione di sgombero immediato di tutte le auto parcheggiate nella zona, soprattutto quelle dei residenti.

“Per colpa di questo congresso, quello del partitino di Roberto Speranza, in via Boiardo hanno fatto rimuovere con i carroattrezzi la rimozione di tutti i mezzi o li portano nei dintorni”, commenta il consigliere della Lega Noi con Salvini, Fabrizio Santori, che aggiunge: “Appena sarà possibile verificheremo che i cartelli “sosta vietata” siano stati apposti con anticipo, altrimenti scatterà una denuncia”.

Per i residenti un bel problema, “poiché o non troveranno l'auto oppure dovranno pagare una multa. E' una vergogna".