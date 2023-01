Controlli antidroga: sequestrati 10 kg di hashish, una pistola e una balestra

I Carabinieri del Gruppo Roma, nel corso di una serie di controlli antidroga nella Capitale, hanno trovato 10 kg di hashish e altre sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni i militari hanno sequestrato anche delle armi, tra cui una pistola con 15 colpi, un tirapugni, un taser e addirittura una balestra con tanto di frecce. Il bilancio finale è stato di quattro arresti e due denunciati.

La prima di queste operazioni, coordinate dalla Procura, è stata al quartiere Trullo, alla periferia sud-ovest della città. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Eur hanno colto in flagrante un 48enne romano, già noto alle Forze dell'ordine. L'uomo, dopo essere stato sottoposto a un controllo, ha cercato di disfarsi di una certa quantità di sostanza stupefacente mentre era in compagnia di un altro uomo di 43 anni. I militari allora hanno perquisito le rispettive abitazioni. In casa del 48enne ha trovato 10,5 kg di hashish, divisi in 11 involucri. A casa del 43enne i Carabinieri hanno trovato la balestra con 39 frecce, illegalmente detenuta. Per il 48enne è scattato l'arresto, mentre il 43enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi o munizioni.

Altri arresti

I Carabinieri della Compagnia San Pietro hanno arrestato invece un 55enne romano, scoperto mentre vendeva per 150 euro alcuni grammi di cocaina. Il compratore è stato denunciato. I Carabinieri hanno perquisito la macchina e la casa dell'uomo trovando 87 grammi di coca, insieme agli strumenti per il taglio. Un altro uomo è stato denunciato per concorso, perché quando sonno arrivati i militari ha tentato di scappare dall'appartamento con addosso le chiavi.

Un 19enne con precedenti è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Prima Porta, perché scoperto con addosso 1,3 grammi di hashish, 195 euro e un bilancino di precisione.

Pistole, tirapugni e taser

Infine, nei pressi di piazzale Aurelio, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un 56enne con precedenti. L'uomo stava vendendo per 50 euro una dose di cocaina. Nel corso della perquisizione, nello zaino dell'uomo i Carabinieri hanno trovato altri tre involucri di coca, del peso di 20 grammi. Nello zaino hanno trovato una pistola calibro 40 con 15 colpi. A casa dell'uomo i militari hanno rinvenuto un altro caricatore, altri 15 grammi di coca e 115 grammi di hashish, senza contare un tirapugni, un taser, un bilancino di precisione e 275 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato.