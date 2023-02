Controlli straordinari a Termini: 8 arresti. Sequestrati 2,7 kg di cocaina

Nel corso di controlli straordinari svolti a Termini e nelle vie limitrofe, sono stati arrestate 8 persone per vari reati, mentre per altre 11 persone è scattata la denuncia. Le operazioni hanno permesso anche il sequestro di 2,7 kg di cocaina, nonché una pistola. Nel corso delle operazioni svolta tra piazza dei Cinquecento, via Marsala e via Giolitti, nonché nelle vie minori circostanti, sono state identificate 1200 persone e controllati 261 veicoli. Le persone denunciate sono state invece 11, per vari reati, tra cui furti, danneggiamenti e droga.

I controlli sono stati effettuati da uomini dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Polizia di Stato e Locale, sia in divisa che in borghese, con l'ausilio anche di unità cinofile.

In particolare gli agenti del Commissariato Viminale hanno arrestato un 49enne gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di droga e di detenzione illegale di armi. Insospettiti dal comportamento dell'uomo gli agenti lo hanno seguito fino a un magazzino in via Capo Miseno. A quel punto gli agenti hanno perquisito il magazzino trovandoci dentro i 2,7 kg di cocaina. Nel magazzino è stata rinvenuta anche una pistola Beretta 92FS, illegalmente detenuta e con matricola abrasa, con tanto di 14 proiettili di diverso calibro. I poliziotti hanno arrestato anche un altro uomo, destinatario di misure cautelari.

L'attività dei Carabinieri

Nello specifico i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 6 persone. Di queste quattro sono state colte in flagranza mentre compivano dei furti con destrezza: erano borseggiatori. Gli altri due sono invece uno accusato di falso e l'altro arrestato per resistenza e violenza durante il controllo. La Polizia ha arrestato invece un uomo, destinatario di misure cautelari.