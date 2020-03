Coronavirus, a Roma contagi in calo: 48 i nuovi. Morto 33enne allo Spallanzani

Continuano ad aumentare, anche se in maniera più lenta rispetto a martedì, i casi registrati di Coronavirus nel Lazio: mercoledì la Regione ne conta 173, che portano il totale degli infettati da inizio emergenza Covid-19 a 1901. Incoraggiante il dato di Roma, che in un giorno segna solo 48 positivi in più. Si aggiorna il numero dei decessi, che arriva a 95: allo Spallanzani morto un 33enne.

"Oggi registriamo un dato di 173 casi di positività, con un trend intorno al 10%, ma bisogna mantenere molto alta l’attenzione", spiega l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Il dato incoraggiante - aggiunge l'assessore - riguarda l’aumento costante dei guariti, che nelle ultime 24 ore salgono di 28 unità, arrivando a 131 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.150 e sono 15 i decessi. Molte strutture ospedaliere stanno cambiando pelle attrezzando intere aree alla gestione di pazienti Covid e diverse di ostetricia e ginecologia garantendo il parto in sicurezza per donne positive al Covid-19. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale sono stati distribuiti oggi oltre 164mila dispositivi nelle strutture sanitarie del Lazio e tra queste 100mila mascherine chirurgiche e 30mila FFP2".

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 16 nuovi casi positivi e 697 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 14 nuovi casi positivi e 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 13 nuovi casi positivi e 448 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 20 nuovi casi positivi e 870 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 16 nuovi casi positivi più l'isolamento della Casa di Riposo di Nerola; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 35 nuovi casi positivi e 144 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina 11 nuovi casi positivi; all'Asl di Frosinone 26 nuovi casi positivi e 108 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; all'Asl di Viterbo sono 17 i nuovi casi positivi e 841 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine all'Asl di Rieti 5 nuovi casi positivi e 9 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Quindici i nuovi decessi registrati nella Regione

Mercoledì registrati altri quindici nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 95. A perdere la vita: un 63enne nell'Asl di Frosinone; un uomo di 78 anni con gravi patologie pregresse nell'Asl di Viterbo; una donna di 84 anni con pregresse patologie all'Ospedale Sant'Andrea; due donne, di 84 e 90 anni, e due uomini, di 70 e 53 anni, al Policlinico Umberto I, tutti con patologie preesistenti; un uomo di 84 con patologie pregresse e un ragazzo di 33 anni del Montenegro, il più giovane decesso nel Lazio da inzio emergenza, per il quale è stato disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso allo Spallanzani; due uomini di 91 e 79 anni con patologie pregresse al Policlinico Tor Vergata.