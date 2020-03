Coronavirus, a Roma impennata di casi. I positivi nel Lazio arrivano a 2295

Per il secondo giorno consecutivo il Lazio ritocca il suo triste primato: venerdì registrati 199 nuovi casi di Coronavirus, record in sole ventiquattro ore da inizio emergenza, che portano il totale dei contagiati a 2295. Impennata a Roma, dove in un giorno ne sono stati segnalati 75. La motivazione della crescita è dovuta alle strutture per anziani, all'interno delle quali i contagi corrono.

"Venerdì registriamo un dato di 199 casi di positività e un trend in leggero calo e per la prima volta sotto il 10%, ovvero al 9,5%". Cosi' l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato aggiunge: "Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 7.035 e sono 12 i decessi" registrati oggi. Sottolinea poi che "sono in totale 68 i casi odierni che fanno riferimento alle case di riposo, circa 1/3 del totale, e si confermano dunque situazioni sulle quali mantenere altissima l’attenzione". Motivo per il quale, ricorda, "sono partite le verifiche nelle case di riposo". Inoltre, spiega D'Amato, "continuano ad essere in aumento i guariti, che nelle ultime 24 ore salgono di 9 unità arrivando a 164 totali. È avvenuto un parto al Gemelli di una donna positiva al Covid-19 ed è andato tutto bene. E’ partito, infine, il Covid Hospital di Tor Vergata e da oggi nella rete c'è anche l’ospedale Israelitico".

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 12 nuovi casi positivi e 762 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 33 nuovi casi positivi di cui 28 riferiti al cluster della casa di cura Giovanni XXIII e 2 al cluster della comunità dei Padri Paolini, più 34 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 30 nuovi casi positivi di cui 18 riferibili al cluster della Rsa Villa Giulia e 730 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 14 nuovi casi positivi e 976 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 17 nuovi casi positivi di cui 2 alla casa di riposo si San Polo dei Cavalieri più 1071 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 14 nuovi casi positivi e 47 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina 13 nuovi casi positivi e 2318 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; all'Asl di Frosinone 29 nuovi casi positivi di cui 8 alla Casa di Cura Ini - Città Bianca di Veroli e 4 al San Raffaele di Cassino; all'Asl di Viterbo sono 16 i nuovi casi positivi e 955 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine all'Asl di Rieti 21 nuovi casi positivi.

Dodici nuovi decessi registrati nella Regione

Venerdì registrati altri dodici nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 118. A perdere la vita: due uomini di 60 e 63 anni con patologie preesistenti nell'Asl Roma 4; un uomo 72enne e due donne di 85 e 59 anni all’Ospedale di Frosinone e un uomo di 68 a Cassino; una donna di 73 anni con patologie preesistenti nell'Asl di Rieti; una donna di 84 anni con gravi patologie preesistenti al Policlinico Umberto I; quattro uomini di 74, 60, 85 e 79 anni, tutti che preesistenti patologie, al Policlinico Tor Vergata.

Altri 5 casi positivi a Nerola, il sindaco sottoposto al tampone

Altre 5 persone sono risultate positive al test Covid-19 quest'oggi a Nerola, comune alle porte di Roma che da mercoledì è stato dichiarato "zona rossa". Il numero dei positivi totali sul territorio comunale sale dunque a 77, numero al quale vanno però sottratti i residenti della struttura sanitaria, trasferiti in blocco presso altri presidi ospedalieri dell'hinterland Romano. Nel territorio comunale, ad oggi, sono in isolamento domiciliare presso le rispettive abitazioni i 16 dipendenti della casa di riposo, e i 5 residenti del Comune romano trovati positivi oggi. Tra i 50 tamponi effettuati venerdì c'è anche quello del sindaco Sabina Granieri.