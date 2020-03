Coronavirus: “Festa in piazza dopo la quarantena”. La proposta di Smeriglio

La proposta dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio: una volta terminata l'emergenza Coronavirus, una festa in piazza per “un grande abbraccio collettivo”.

“Cerchiamo di seguire in maniera pedissequa tutte le indicazioni mediche per evitare il contagio. È importante per la nostra comunità reagire in maniera coesa, senza panico. Però in un angolo della nostra testa e del nostro cuore ricordiamo gli abbracci, i baci, le risa, le lacrime. Ricordiamo che lo stare insieme, persino pigiati uno con l’altro in un concerto, allo stadio, ad una manifestazione, è l’essenza stessa della vita”. Scrive in un post Facebook Smeriglio, che poi prosegue: “Battiamo il virus, senza che la paura ci cambi per sempre. Passerà prima o dopo questo momento difficile e magari già da oggi, finita la quarantena, diamoci un appuntamento in una piazza per un grande abbraccio collettivo. Anche solo per non dimenticare chi siamo: esseri umani che vivono insieme, fianco a fianco, emozione dopo emozione”.