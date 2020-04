Coronavirus, festa pazza per Pasquetta: musica e alcol, denunciati 15 studenti

Coronavirus, festa pazza in un garage alla Romanina per Pasquetta organizzata da 15 studenti universitari fuorisede: musica a tutto volume e alcol a fiumi. Raffica di denunce e multe.

Lunedì sera infatti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati a seguito di una segnalazione per musica alta e rumori molesti provenienti dall’annesso garage condominiale, sono intervenuti in via Mario Angeloni ed hanno denunciato 15 ragazzi, studenti universitari fuori sede, domiciliati a quell’indirizzo che avevano di fatto organizzato una festa con musica e bevande alcoliche.

Tutti sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, redarguiti e invitati a rientrare presso le rispettive abitazioni.