Coronavirus, i bimbi al cinema: al Bambino Gesù film in corsia per i pazienti

Coronavirus, i bimbi ricoverati al Bambino Gesù tornano al cinema: per i piccoli pazienti del del reparti di Onco-ematologia, ecco i film in streaming gratuito su pc, smartphone e tablet.

L’emergenza Covid-19 non ha infatti fermato gli appuntamenti del “Progetto Cinema che Cura” promosso dall’Istituto Comprensivo Statale “Virgilio” in collaborazione con il Cinema Farnese. L’iniziativa, rivolta ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso il dipartimento di Onco-ematologia del Bambino Gesù, cambia però modalità: non potendo allestire la consueta sala cinema in reparto, pazienti e famiglie potranno vedere i film in programma in streaming gratuito dal proprio pc e dai dispositivi mobili.

Per alcuni giorni, fino al 19 aprile, attraverso un apposito link, viene proposta “Dilili a Paris”, pellicola firmata dal maestro francese dell’animazione Michel Ocelot. La proiezione in streaming è accompagnata da un saluto del regista preparato appositamente per il Bambino Gesù, da schede di approfondimento sulla storia e sui personaggi e da materiale didattico centrato sui temi del film. Dalla prossima settimana, sempre con un contributo filmato del regista Matteo Garrone, sarà la volta del film “Pinocchio”.

Il “Progetto Cinema” è nato lo scorso anno da un’idea sviluppata dalla Scuola in Ospedale con il Dipartimento di Onco-ematologia del Bambino Gesù per offrire ai pazienti, attraverso la proposta di film adatti al pubblico di piccoli e giovani ricoverati, nuove esperienze ricreative e ulteriori modalità di socializzazione e terapia.