Coronavirus, i casi nel Lazio salgono a 22: positiva donna al Campus Biomedico

L'emergenza Coronavirus aumenta di ora in ora nel Lazio: i casi accertati sono ora 22. Gli ultimi contagiati sono una donna, risultata positiva al Covid-19 al Campus Biomedico, ed un uomo che era ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Entrambi trasportati d'urgenza allo Spallanzani.

Per quanto riguarda la donna trovata positiva, lunedì presentava febbre e polmonite, nel giro di un'ora è stata messa in isolamento in stanza singola e sottoposta al tampone faringeo, come evidenzia una comunicazione inviata dal direttore generale al personale del Campus sul funzionamento dei percorsi di prevenzione attuati. Il tampone è stato inviato allo Spallanzani, che ha confermato la positività a Covid-19. La donna è stata a quel punto trasferita nell'Istituto specializzato in malattie infettive. Al Campus sono state adottate le procedure necessarie e gli operatori venuti a contatto con la donna sono stati prudenzialmente sottoposti al test.

L'uomo ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, spiega all'Adnkronos Salute il direttore generale dell'Asl di Latina Giorgio Casati, “è risultato positivo al tampone per il coronovirus e trasferito allo Spallanzani. Nessun reparto, compreso il pronto soccorso, è stato chiuso. Stiamo sanificando i locali e attivato la task force per monitorare i contatti dell'uomo”, ha aggiunto il direttore. Per quanto riguarda il link epidemiologico del paziente, il direttore sottolinea che “si sta lavorando per capire dove si possa essere contagiato”.

“Abbiamo 22 casi di Covid-19 nel Lazio. Hanno avuto contatti in prevalenza con i territori della Lombardia, in particolare modo con l'area del Bergamasco. Un caso con l'Emilia Romagna, tre casi con il Veneto è due casi provengono da territori extranazionali: uno dell'Iran e uno del territorio di Zanzibar”. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel corso della seduta straordinaria oggi alla Pisana per fare il punto sul Coronavirus. “Nella giornata odierna saranno dimessi dall'Istituto Spallanzani altre 22 persone che hanno terminato periodo di osservazione”, ha aggiunto D'Amato.

Tre pazienti dello Spallanzani in condizioni più serie

Tutti i ricoverati per coronavirus allo Spallanzani "sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni", spiegano i medici nel bollettino di oggi, "ad eccezione di tre che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia intensiva e che necessitano di supporto respiratorio". Inoltre, "tutti i casi positivi" seguiti allo Spallanzani, "al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato". Il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, al termine della lettura del bollettino ha poi annunciato che "ci stiamo organizzando per accogliere più pazienti, aumenteremo i posti letto, aumenteremo i posti in terapia intensiva".