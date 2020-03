Coronavirus, i positivi allo Spallanzani salgono a 31: sette i casi gravi

Aumentano i casi positivi di Coronavirus all'Istituto Spallanzani di Roma. “In questo momento sono ricoverati 31 pazienti affetti dal Covid-19, più 34 persone tenute in osservazione”, precisa il bollettino medico. Sette i casi gravi, che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Ventiquattro ore fa i ricoverati erano 25.

“Si sta provvedendo – fa sapere lo Spallanzani – a dimettere ulteriori 5 pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione”.

I pazienti, ad oggi, dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del Coronavirus sono 244.

"Non siamo in una fase di assedio, i numeri sono contenuti. Siamo organizzati e nessuna attività è sospesa. Fronteggiamo un fenomeno esistente che non deve destare allarme". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che ha aggiunto: “I coniugi cinesi affetti ricoverati dalla fine di gennaio, stavano molto male, abbiamo temuto per la loro vita. Ma ora stanno bene, sono guariti. L'uomo in particolare, che sta aiutando la moglie nel percorso di riabilitazione. A breve saranno dimessi”.