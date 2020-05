Coronavirus Lazio, contagi ancora in discesa: 32 nuovi casi. Trend allo 0,4%

Il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio continua a scendere: domenica 10 maggio registrati 32 positivi, secondo giorno consecutivo sotto quota 50, di cui solo 11 a Roma. Il trend raggiunge il minimo storico toccando lo 0,4%.

"Domenica registriamo un dato di 32 casi positivi nelle ultime 24 ore e un trend allo 0,4%". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato precisa che "nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti, che sono arrivati a 2.322 totali".

Per quanto riguarda invece le province, D'Amato osserva: "abbiamo un trend stabilmente in discesa: complessivamente si registrano 4 casi nelle ultime 24 ore e zero decessi". Infine, aggiunge l'assessore, "i tamponi eseguiti sono stati quasi 179 mila" nel Lazio dall'inizio dell'epidemia ad oggi.

D'Amato ricorda, inoltre, che "lunedì prenderanno il via i 300 mila test sierologici su tutti gli operatori sanitari, medici di medicina generale e farmacisti, Forze dell’Ordine e le Rsa. Ci aiuteranno a capire la circolazione del virus - spiega l'assessore - e voglio ringraziare Confcooperative per il contributo straordinario per l’attivazione delle unità mobili USCA-R attraverso la fornitura dei camper".

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 7 nuovi casi positivi e 63 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 3 nuovi casi positivi più 56 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 1 nuovo caso positivo e 36 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 3 nuovi casi positivi e 350 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 3 nuovi casi positivi di cui 7 sono un recupero di notifiche arretrate e 13 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 11 nuovi casi positivi di cui 215 sono un recupero di notifiche arretrate e 72 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

Nell'Asl di Latina 1 nuovo caso positivo e 78 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Frosinone 1 nuovo caso positivo e 15 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Viterbo 1 nuovo caso positivo e 2 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine nell'Asl di Rieti 1 nuovo caso positivo e 8 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Quattro nuovi decessi registrati nella Regione

Domenica registrati altri quattro nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 557. Tre le vittime un uomo di 68 anni nell'Asl Roma 4.