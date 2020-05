Coronavirus Lazio, contagi in altalena: 67 nuovi casi. Trend risale all'1%

Coronavirus, contagi in altalena nel Lazio: martedì 5 maggio registrati 67 positivi, diciassettesimo giorno consecutivo sotto quota 100 ma quasi il doppio rispetto ai 38 di lunedì. Il trend, dopo essere crollato allo 0,5%, torna a salire fino all'1%. Dato positivo sulle terapie intensive: solo 91 posti occupati, valore più basso dal 22 marzo.

"Martedì registriamo un dato di 67 casi positivi nelle ultime 24 ore con un trend all'1%". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per quanto riguarda i decessi, D'Amato precisa che "nelle ultime 24 ore sono stati 10, mentre continuano a crescere i guariti, che sono arrivati a 2.010 totali, e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 158 mila". Infine, "abbiamo un trend stabilmente in discesa nelle province, dove complessivamente ci sono stati 6 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore". Dai dati forniti nel bollettino si evince che i nuovi positivi registrati a Roma nelle ultime 24 ore sono stati 30 sui 67 totali della Regione.

Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate: “Sono ad oggi – continua l'assessore – 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. È in corso l’indagine epidemiologica delle unità mobili USCA-R presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia”. La Asl Roma 1 ha installato i termoscanner sia presso l'ospedale San Filippo Neri che al Santo Spirito dove ogni giorno viene controllata la temperatura in entrata a tutti i dipendenti. Tale modalità verrà ora estesa a tutti gli ospedali. Martedì registrato il valore più basso nell’occupazione delle terapie intensive dal 22 marzo: 91 posti.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 21 nuovi casi positivi e 18 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 4 nuovi casi positivi più 2 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 5 nuovi casi positivi e 412 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica nessun nuovo caso positivo e 132 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 13 nuovi casi positivi e 11 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 18 nuovi casi positivi, di cui 6 riferibili al cluster della RSA San Raffaele di Montecompatri e 5 di Villa delle Querce, e 35 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

Nell'Asl di Latina 1 nuovo caso positivo e 4 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Frosinone 1 nuovo caso positivo e 25 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Viterbo 1 nuovo caso positivo e 16 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine nell'Asl di Rieti 3 nuovi casi positivi e 6 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Dieci nuovi decessi registrati nella Regione

Martedì registrati altri dieci nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 534. A perdere la vita: una donna di 82 anni e un uomo di 77 anni con patologie pregresse nell'Asl Roma 4; un uomo di 91 anni nell'Asl Roma 6; un uomo di 77 anni con patologie pregresse nell'Asl di Latina; un uomo di 81 anni con precedenti patologie nell'Asl di Viterbo; un prete di 63 anni proveniente dall'Ateneo Salesiano all'Ospedale Sant'Andrea; una donna di 81 anni con patologie pregresse al Policlinico Gemelli.