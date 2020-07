Coronavirus Lazio, contagi in discesa: 13 nuovi casi, 8 rientrati dall'estero

Scende il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: dopo i 19 di domenica, lunedì 27 luglio registrati 13 nuovi contagi, di cui 4 a Roma. Altri 8 positivi di importazione. La Regione è ancora preoccupata per gli infetti rientrati via pullman ed è a lavoro per un ordinanza che permetterà si svolgere ai test anche su chi rientra con i bus.

“Lunedì abbiamo 13 casi e un decesso. Di questi otto sono casi di importazione”. Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato precisa che “un caso è di nazionalità del Bangladesh, due casi dalla Spagna, due dall'Afghanistan, uno dal Pakistan, uno dall'Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con l'Arabia Saudita”.

La Regione Lazio sta continuando a lavorare sull'ordinanza che permetterà di poter effettuare anche i test ai terminale dei pullman.

Nella Asl Roma 1 dei due casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo di nazionalità del Bangladesh e ricoverato al Policlinico Umberto I ed un secondo caso riguarda una donna con link familiare al cluster della comitiva di giovani in gita a Capri. Nella Asl Roma 2 sono due i nuovi casi nelle ultime 24h il primo riguarda una donna di Capoverde con link familiare ad un caso di rientro dall’Arabia Saudita. Un secondo caso riguarda un uomo residente e di rientro dalla Spagna ora trasferito allo Spallanzani.

Nella Asl Roma 5 si registra un caso nelle ultime 24h e riguarda una persona di rientro dalla Spagna per la quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Nella Asl Roma 6 dei sei nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo su segnalazione del medico di medicina generale, tra casi riguardano donne in fase di pre-ospedalizzazione, un caso di un uomo di nazionalità egiziana a Pomezia per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica e un caso di un uomo di nazionalità del Pakistan con link ad un caso già noto e isolato.

Infine per quanto riguarda le province sono due i nuovi casi nelle ultime 24h e riguardano la Asl di Rieti: si tratta di due uomini di nazionalità Afgana con link a casi già noti e isolati.