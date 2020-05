Coronavirus Lazio, frenata dei contagi: 39 nuovi casi. Trend scende allo 0,5%

Dopo due giorni di aumenti, torna a scendere il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: Giovedì 7 maggio registrati 39 positivi, diciannovesimo giorno consecutivo sotto quota 100, e 119 guariti. Il trend torna allo 0,5%, minimo storico toccato solamente lunedì scorso.

"Giovedì registriamo un dato di 39 casi positivi nelle ultime 24 ore, un trend allo 0,5% e un balzo in avanti dei guariti, che sono 119, cioè il triplo dei nuovi casi nelle ultime 24 ore". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Nelle ultime 24 ore - aggiunge l'assessore - i decessi sono stati 5, mentre continuano a crescere i guariti, che sono arrivati a 2.143 totali".

Per quanto riguarda le province, osserva poi D'Amato, "abbiamo un trend stabilmente in discesa: complessivamente si registra un solo caso a Latina nelle ultime 24 ore e zero decessi". Dai dati forniti nel bollettino si evince che i nuovi positivi registrati a Roma nelle ultime 24 ore sono 19 sui 39 totali della Regione.

D'Amato evidenzia, inoltre, che "proseguono i controlli sulle Rsa e sulle strutture socio-assistenziali private accreditate: ad oggi - spiega - sono 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. E si è conclusa l’indagine epidemiologica delle unità mobili USCA-R presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia, dove sono stati eseguiti oltre 500 tamponi. Il cluster è chiuso. Inoltre, - conclude l'assessore - è stata emessa una disposizione straordinaria per la sanificazione degli impianti di condizionamento in tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali".

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 8 nuovi casi positivi e 42 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 2 nuovi casi positivi più 7 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 9 nuovi casi positivi e 13 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 7 nuovi casi positivi e 208 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 5 nuovi casi positivi e 9 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 7 nuovi casi positivi e 33 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

Nell'Asl di Latina 1 nuovo caso positivo e 198 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Frosinone nessun nuovo caso positivo e 28 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Viterbo nessun nuovo caso positivo e 21 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine nell'Asl di Rieti nessun nuovo caso positivo e 2 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Cinque nuovi decessi registrati nella Regione

Mercoledì registrati altri cinque nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 543. A perdere la vita: una donna di 83 anni con patologie pregresse nell'Asl Roma 5; una donna di 75 anni con patologie pregresse nell'Asl Roma 6; due persone al Policlinico Tor Vergata; una donna di 89 anni al Policlinico Gemelli.