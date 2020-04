Coronavirus Lazio, trend stabile: 75 nuovi casi. Picco di morti: 17 in 24 ore

Resta stabile il trend dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: martedì 28 aprile registrati 75 positivi, decimo giorno consecutivo sotto quota 100. Continua la strage di anziani: in un giorno 17 decessi, picco raggiunto solo un'altra volta da inizio emergenza, prevalentemente legati a pazienti provenienti dalle Rsa.

"Martedì registriamo un dato di 75 casi di positività e prosegue un andamento in discesa e sotto i 100 casi e un trend all'1,1%". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato sottolinea che "i guariti nelle ultime 24 ore sono 58, per un totale di 1.491", mentre "i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 17 e sono prevalentemente legati ad anziani provenienti da Rsa e di questi 9 nella Asl Roma 6".

"Proseguono i controlli sulle Rsa e sulle strutture socio-assistenziali private accreditate", continua D'Amato spiegando che "ad oggi sono 552 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1 - precisa l'assessore - è sempre attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano, dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti dell’Università Pontificia Salesiana". Infine, "al Covid Center di Palestrina sono stati completati i lavori per il nuovo reparto di rianimazione, un risultato importante per il potenziamento della struttura".

Dai dati forniti nel bollettino si evince che i nuovi positivi registrati a Roma nelle ultime 24 ore sono 47 sui 75 totali della Regione.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 26 nuovi casi positivi, di cui 20 riferibili al cluster dell'Ateneo Salesiano, e 13 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 17 nuovi casi positivi più 5 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 4 nuovi casi positivi e 13 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 3 nuovi casi positivi e 251 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 4 nuovi casi positivi e 15 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 13 nuovi casi positivi e 67 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

Nell'Asl di Latina tre nuovi casi positivi e 83 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Frosinone 3 nuovi casi positivi e 268 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Viterbo 1 nuovo caso positivo e 25 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine nell'Asl di Rieti 1 nuovo caso positivo e 6 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Diciassette nuovi decessi registrati nella Regione

Martedì registrati altri diciassette nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 414. A perdere la vita: tre donne di 78, 90 e 78 anni nell'Asl Roma 3; un uomo di 55 anni oncologico nell'Asl Roma 4; cinque donne di 76, 88, 92, 88 e 87 anni e quattro uomini di 90, 74, 83, 76 anni di cui tre provenienti dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa, uno dalla RSA San Raffaele di Montecompatri, uno dalla RSA Villa Nina, uno dalla clinica Villa dei Pini e uno da Villa delle Querce, nell'Asl Roma 6; un uomo di 72 anni con gravi patologie pregresse nell'Asl di Latina; due uomini di 93 e 95 anni nell'Asl di Rieti; una donna di 82 anni al Policlinico Tor Vergata

Il bollettino medico dello Spallanzani

"I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 112. Di questi, 17 necessitano di supporto respiratorio". Così si legge nel bollettino medico diramato martedì dallo Spallanzani, il bollettino numero 89. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 370", spiega ancora l'Istituto a Portuense precisando poi che "sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".