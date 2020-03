Coronavirus, nel Lazio 357 casi positivi. Dolci per i medici dello Spallanzani

Salgono a 357 i casi positivi di Coronavirus nel Lazio, 80 in più rispetto a venerdì sera: i ricoverati sono 181, a cui si aggiungono 25 in terapia intensiva e 114 in isolamento domiciliare. Due i nuovi morti, che arrivano così a 13, mentre resta fermo a 24 il numero dei guariti. E i romani portano i dolci ai medici dello Spallanzani.

I dati delle Asl di Roma

Nell'Asl Roma 1 sono 5 i nuovi casi positivi, 150 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare e dal 17 marzo disponibili ulteriori 8 posti di pneumologia al San Filippo Neri; l'Asl Roma 2 resta quella con il maggior numero di contagi, ben 17 i nuovi, 59 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare e da lunedì 16 marzo disponibili ulteriori 6 posti di terapia intensiva al Sant'Eugenio e 9 posti di terapia intensiva dedicati al Covid-19; nell'Asl Roma 3 nessun nuovo caso positivo e 92 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 4 altri 7 nuovi casi, 99 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare ma è stata chiusa l'accettazione della Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia in attesa esito indagine epidemiologica; nell'Asl Roma 5 sono 9 i nuovi casi positivi, 116 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare ma disponibili dal 28 marzo ulteriori 4 posti di terapia intensiva e si stanno aprendo aree di stazionamento per pazienti in attesa di esito tampone; nell'Asl Roma 6 ben 12 nuovi casi positivi e 30 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

La situazione nella altre provincie del Lazio

L'Asl di Latina rimane la più colpita, con altri 13 nuovi casi positivi e 78 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl di Frosinone 9 nuovi casi positivi, 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, 4 casi positivi in trasferimento allo Spallanzani e bloccata l'accettazione della Rsa San Raffaele di Cassino in attesa dell'esito dell'indagine epidemiologica; nell'Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi e 79 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl di Rieti: 1 nuovo caso positivo, 29 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare e disponibili dal 16 marzo ulteriori 11 posti di terapia intensiva dedicata al Covid-19.

Il bollettino medico dello Spallanzani

“I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 99, numero inalterato rispetto a ieri. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Il loro quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni. I pazienti in osservazione sono 13. In giornata, comunicano ancora dallo Spallanzani, sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo Coronavirus sono 315. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono 26 a questa mattina”.

Gelati e dolci per i medici dello Spallanzani

All'Inmi Spallanzani c'è un via vai di romani che portano pacchi pieni di golosità alimentari. Tanti dolci e domani arriveranno anche i gelati. E' il volto della solidarietà dei cittadini verso chi oggi è in prima linea nella lotta al Covid-19. Medici e infermieri che non hanno tempo di staccare e mangiare qualcosa. Ecco allora che i pasti per questi eroi arrivano direttamente dalle cucine dei romani, non solo navigate massaie ma anche tanti i giovani che si sono presentati all'ingresso della direzione per portare manicaretti e ringraziare la comunità dello Spallanzani.