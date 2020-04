Coronavirus, nel Lazio boom di guariti: 128 in un giorno. I nuovi casi sono 71

Coronavirus, nel Lazio è boom di guariti: sono 128 nelle ultime ventiquattro ore, record assoluto. Giovedì 30 aprile registrati 71 positivi, dodicesimo giorno consecutivo sotto quota 100, di cui 40 a Roma. Continuano i controlli nelle Rsa, con 619 strutture per anziani ispezionate dalla Regione.

"Giovedì registriamo per il secondo giorno consecutivo un dato record per i guariti, che sono stati 128 nelle ultime 24 ore, più dei nuovi casi positivi che sono stati 71 nelle ultime con un trend al 1%". Lo annuncia l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato aggiunge poi che “proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate” e che “sono ad oggi 619 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio”.

L'assessore ha poi precisato che “nella Asl Roma 1 è sempre attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove è conclusa l’indagine epidemiologica e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti dell’Università Pontificia Salesiana.” e che “il trend è stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 8 nuovi casi positivi nelle ultime 24h”.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 15 nuovi casi positivi, di cui 5 riferibili al cluster dell'Ateneo Salesiano, e 54 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 21 nuovi casi positivi più 2 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 4 nuovi casi positivi e 8 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 3 nuovi casi positivi e 457 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 3 nuovi casi positivi e 23 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 17 nuovi casi positivi e 84 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

Nell'Asl di Latina 4 nuovi casi positivi e 12 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Frosinone 2 nuovi casi positivi e 12 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl di Viterbo nessun nuovo caso positivo e 15 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine nell'Asl di Rieti 1 nuovo caso positivo e 9 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Dieci nuovi decessi registrati nella Regione

Giovedì registrati altri dieci nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 441. A perdere la vita: una donna di 92 anni con gravi patologie pregresse nell'Asl Roma 2; una donna di 97 anni proveniente da Villa delle Querce, un uomo 82 anni e due donne di 89 e 92 anni provenienti dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa nell'Asl Roma 6; un uomo di 78 anni con patologie pregresse nell'Asl di Rieti; una donna di 74 anni nell'Asl di Viterbo; una donna di 79 anni all'ospedale Sant'Andrea; una donna di 65 anni al Policlinico Umberto I; un uomo di 71 anni al Policlinico Tor Vergata.

Il bollettino medico dello Spallanzani

"I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 100. Di questi, 16 necessitano di supporto respiratorio". Così si legge nel bollettino medico diramato giovedì dallo Spallanzani, il bollettino numero 91. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 381", spiega ancora l'Istituto a Portuense precisando poi che "sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".

Raggi allo Spallanzani: donato un ventilatore polmonare

Il sindaco di Roma Virginia Raggi, giovedì mattina, è stato in visita all’Istituto Lazzaro Spallanzani per donare un ventilatore polmonare per terapia intensiva, mascherine e strumenti di protezione agli operatori sanitari. Un gesto con il quale Roma Capitale ha voluto esprimere la sua vicinanza nei confronti di chi sta soffrendo a causa del Coronavirus e di chi, ogni giorno da circa due mesi, aiuta i cittadini in questa terribile battaglia. I materiali sono il frutto di una precedente donazione che Roma ha ricevuto nei giorni scorsi dalla città e dal sindaco di Pechino Chen Jining. In particolar modo, i medici e gli infermieri dell’ospedale romano hanno ricevuto 10mila mascherine chirurgiche, mille mascherine N95, 2mila tute protettive, 5mila camici isolanti, 5mila copriscarpe e 5mila cuffie mediche. Strumenti che, dopo una ricognizione, il Campidoglio ha deciso di mettere a disposizione delle eccellenze sanitarie che operano all’interno dello Spallanzani. “Ringrazio la dottoressa Marta Branca, direttore generale della struttura, il dottor Francesco Vaia, direttore sanitario, la loro squadra di specialisti e tutte le persone che ogni giorno sacrificano tanto per aiutare il prossimo. Siete i nostri eroi e Roma vi sarà grata per sempre - ha dichiarato Raggi - questo gesto vuole essere simbolo di quel circolo virtuoso che rafforza il nostro spirito di collettività: siamo tutti uniti in questa lotta, nessuno escluso, e la vinceremo”.