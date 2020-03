Coronavirus, nel Lazio giornata record: 193 nuovi casi. Tra i morti un 34enne

Sono 193 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel Lazio, aumento record dall'inizio dell'emergenza: il totale dei contagiati arriva così a 1383. Sale anche il numero dei morti, che tocca quota 58: tra le nuove vittime anche un 34enne di Cave, il più giovane deceduto per il Covid-19 nella Regione. E D'Amato avvisa: “Prossima settimana decisa”.

"Domenica registriamo un dato di 193 casi di positività, in lieve aumento rispetto alle ultime 24 ore", ha spiegato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato precisa poi che "continua l’aumento delle persone guarite, che sono 58 in totale, e tra loro si registra la guarigione della paziente uno di Rieti. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 4.164".

“Sarà una settimana decisiva – aggiunge l'assessore –. Molte strutture ospedaliere cambieranno pelle e verranno riconvertiti e dedicati 600 posti letto complessivi per l’emergenza Covid-19. Il Sistema sanitario regionale sta tenendo ed è pienamente operativo”. D'Amato ha reso poi noto che “con il Policlinico Gemelli stiamo lavorando ad una importante sperimentazione di un test rapido ed avremo i risultati in settimana. In caso di esito positivo verrà somministrato innanzitutto agli operatori del Servizio sanitario regionale. Ad oggi - spiega l'assessore - il 20% dei tamponi effettuati sono stati somministrati al personale sanitario: oltre 2.600. Per quanto riguarda il Covid Hospital Eastman, c’è stato un problema alla rete fognaria che ha determinato il trasferimento dei pazienti del secondo piano alla clinica chirurgica che verrà destinata interamente al Covid-19. Il 3 piano è perfettamente funzionante ed entro giovedì il problema verrà risolto. Tutte le suore che lavorano come caposala all'Ospedale Madre Giuseppina Vannini sono risultate negative al tampone. A conferma che il cluster è focalizzato e isolato presso l'istituto di Grottaferrata posto sotto isolamento”.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 18 nuovi casi positivi e 515 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 18 nuovi casi positivi e 44 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 14 nuovi casi positivi e 312 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Spostandoci in provincia, nell'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 44 nuovi casi positivi, la gran parte alla Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia, e 637 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 19 nuovi casi positivi e 774 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 22 nuovi casi positivi e 66 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina 20 nuovi casi positivi e 1237 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; all'Asl di Frosinone 22 nuovi casi positivi e 70 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare più una donna guarita di 67 anni; all'Asl di Viterbo sono 16 i nuovi casi positivi e 471 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine all'Asl di Rieti nessun nuovo caso positivo e 38 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Quattro i nuovi decessi registrati nella Regione

Domenica registrati anche quattro nuovi decessi. Il primo è un 34enne di Cave, la vittima più giovane del Coronavirus nel Lazio scomparso al Policlinico Tor Vergata, che proveniva da un viaggio in Spagna: è in corso l'indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 2 ed è stato richiesto l'esame autoptico per accertare le cause del decesso, esame che verrà eseguito presso l'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. A lui si aggiungono: un uomo di 62 anni proveniente dal San Raffaele e una donna di 78 all’Ospedale Spaziani di Frosinone, entrambi con pluripatologie pregresse; ed il paziente 1 di Fondi, un 82enne con pluripatologie pregresse.

Isolato centro riabilitativo alle porte di Roma

Ci sono 22 casi positivi accertati e una struttura sanitaria 'isolata' nel territorio di Fonte Nuova, alle porte di Roma. Secondo quanto confermato sia dalla Regione Lazio che dal Comune nomentano, è stata posta in isolamento preventivo l’intera struttura sanitaria del 'Nomentana Hospital', centro riabilitativo situato in pieno centro cittadino, dove sono stati registrati, a seguito di controlli specifici, 22 casi di contagio da coronavirus tra pazienti e personale dipendente. "Tutti i casi accertati si trovano in isolamento all’interno della struttura – ha fatto sapere in un avviso l’amministrazione comunale di Fonte Nuova – invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma e a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza". La comunicazione dei casi di positività è pervenuta direttamente dalla direzione della struttura sanitaria, che ha avviato i protocolli di sicurezza isolando l’intero perimetro del centro, comunicando i relativi risultati alla Asl di competenza.