Coronavirus, nel Lazio morti triplicati in un giorno. I nuovi casi sono 144

Scende, anche se di pochissimo, il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: venerdì 17 aprile registrati 144 positivi, di cui 55 a Roma. Aumenta però il numero dei decessi: 16 morti, il triplo rispetto a giovedì e record da inizio emergenza.

"Venerdì registriamo un dato di 144 casi di positività e un trend stabile al 2,6%, ma sono in calo i ricoveri in ospedale". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Dai dati forniti nel bollettino si evince che il numero di nuovi positivi a Roma nelle ultime 24 ore è pari a 55 sui 144 totali della Regione.

D'Amato aggiunge: "Si amplia di più di 6mila unità la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.368) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.767) e per quanto riguarda i guariti registriamo un record: sono saliti di 58 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 978, mentre i decessi sono stati 16, sempre nelle ultime 24 ore, e i tamponi effettuati fin qui sono oltre 85mila". L'assessore poi sottolinea: "Ad oggi sono 365 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Abbiamo istituito, in accordo con il prefetto, il cordone sanitario intorno alla Rsa Bellosguardo (Civitavecchia) e alla Rsa Villa Nina (Asl Roma 6). Inoltre, allo Spallanzani si registrano casi vicini allo zero di infezione tra il personale sanitario dell’Istituto e sono al via i test sierologici, mentre al Policlinico Umberto I, dopo la sorveglianza su 300 casi complessivi esaminati, le positività registrate sono state due pari allo 0,6%".

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 17 nuovi casi positivi e 2243 persone uscite dall'isolamento domiciliare, il triplo di quante ne sono entrate; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 28 nuovi casi positivi più 13 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 10 nuovi casi positivi e 2023 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 38 nuovi casi positivi e 2728 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 14 nuovi casi positivi e 2325 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 25 nuovi casi positivi e 58 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina sono 9 i nuovi casi positivi e 6284 le persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Frosinone 12 nuovi casi positivi e 36 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Viterbo 1 nuovi casi positivi e 2637 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine all'Asl di Rieti nessun nuovo caso positivo e 21 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Sedici nuovi decessi registrati nella Regione

Venerdì registrati altri cinque nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 332. A perdere la vita: un uomo di 89 anni con precedenti patologie nell'Asl Roma 3; due donne di 72 e 87 anni e due uomini di 91 e 73 anni, tutti con patologie pregresse, nell'Asl Roma 6; un paziente nell'Asl di Rieti; un uomo di 88 anni nell'Asl di Viterbo; un uomo di 43 anni all'Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma; una donna di 69 anni all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea; un uomo di 73 anni al policlinico Tor Vergata; due donne di 93 e 83 anni al Policlinico Gemelli.

Consegnate dalla Regione Lazio 23.700 mascherine FFP2

Nel Lazio, "oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 214.500 mascherine chirurgiche, 23.700 maschere FFP2, 150 maschere FFP3, 1.008 camici sterili, 18.900 calzari, 9.500 guanti, 29.900 cuffie". Così la Regione su Facebook.