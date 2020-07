Coronavirus Roma, 9 nuovi casi. Dramma contagi in aereo: 8 in una settimana

Torna a salire di poco il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: dopo i 5 di martedì, mercoledì 1 luglio registrati 9 nuovi positivi, di cui 3 a Roma. Dramma contagi sui voli internazionali: in una settimana sono 8, l'ultimo è una donna rientrata da Londra.

“Mercoledì registriamo un dato di 9 casi positivi e due decessi”. Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato precisa che “a Roma città si registrano tre nuovi casi”.

Proseguono le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine: complessivamente è stata superata la soglia del mezzo milione tra i test e i tamponi eseguiti da inizio emergenza. Per quanto riguarda invece la valutazione settimanale del Ministero, la Regione si attende un valore RT in calo. Confermato poi l’ottimo contact tracing: per il 100% dei casi è stata effettuata una regolare indagine epidemiologica. Continua infine il trend in discesa delle terapie intensive occupate.

Contagi sui voli internazionali: 8 in una settimana

Nella Asl Roma 1 una donna di rientro da Londra dove è residente è risultata positiva al test sierologico. Sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Nonostante i numerosi messaggi preoccupati della Regione sulla questione, i contagi sui voli internazionali continuano ad aumentare: nell'ultima settimana sono stati 8 in totale, principalmente dal Bangladesh ma anche da Brasile, Pakistan, Egitto e Messico.

Nella Asl Roma 2 un nuovo caso positivo è una donna di nazionalità Bangladesh riferita ad un cluster familiare già noto. Nella Asl Roma 6 si registrano quattro nuovi casi e nello specifico due fanno riferimento al cluster familiare noto tra Anzio e Ardea.

Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano due casi nella Asl di Latina e un decesso: si tratta di una donna di 90 anni ricoverata all’ospedale Goretti.