Coronavirus Roma, boom di contagi: positivi raddoppiati. Lazio: 140 nuovi casi

Continua a scendere il numero dei casi registrati di Coronavirus nel Lazio: sabato 11 aprile registrati 140 nuovi positivi, che portano così il numero totali dei contagiati da inizio emergenza a 4723. Impennata a Roma: in un giorno positivi raddoppiati, che passano da 35 a 74. La Regione annuncia l'inizio dei test sierologici: si comincerà dal personale sanitario.

“Sabato registriamo un dato di 140 casi di positività e un trend al 3%”. Così l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L'assessore sottolinea che “continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (15.531) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.902). Oggi - precisa - nella Asl Roma 1 il numero di chi esce dalla sorveglianza (1.800) è il doppio di chi entra (900)”.

D'Amato rinnova quindi l’appello a mantenere alta l’attenzione nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. “Intanto - aggiunge - proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle Rsa su tutto il territorio e per quanto riguarda i guariti, salgono di 33 unità (22 al Policlinico Gemelli, 7 Umberto I e 5 a Tor Vergata), arrivando a 720 totali, mentre nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 10”. E fin qui, conclude D'Amato, “sono stati eseguiti oltre 65 mila tamponi”. Dai dati forniti nel bollettino si evince che i nuovi casi positivi al Coronavirus a Roma sono stati 74 nelle ultime 24 ore sui 140 totali della Regione.

I dati delle Asl di Roma e provincia nel dettaglio

Nell'Asl Roma 1 (municipi I, II, III, XIII, XIV e XV) sono stati registrati 25 nuovi casi positivi e 1801 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 2 (municipi IV, V, VI, VII, VII, IX) sono stati individuati 38 nuovi casi positivi più 32 persone uscite dall'isolamento domiciliare; l'Asl Roma 3 (municipi X, XI, XII e Fiumicino) registra 11 nuovi casi positivi, di cui 7 al cluster della casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia che si stanno trasferendo all'Hotel Merriot, e 1907 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Spostandoci in provincia, l'Asl Roma 4 (Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e tutto il litorale a nord di Roma) comunica 4 nuovi casi positivi e 2091 persone uscite dall'isolamento domiciliare; nell'Asl Roma 5 (Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova, Subiaco, Monterotondo) sono stati segnalati 9 nuovi casi positivi e 2220 persone uscite dall'isolamento domiciliare; infine l'Asl Roma 6 (Castelli Romani e Anzio-Nettuno) segnala 36 nuovi casi positivi e 95 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

I nuovi contagi nelle altre Asl del Lazio

All'Asl di Latina sono 3 i nuovi casi positivi e 4604 le persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Frosinone 8 nuovi casi positivi e 351 persone uscite dall'isolamento domiciliare; all'Asl di Viterbo 4 nuovi casi positivi e 2401 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare; infine all'Asl di Rieti 2 nuovi casi positivi e 28 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

Dieci nuovi decessi registrati nella Regione

Sabato registrati altri dieci nuovi decessi, che portano così il numero totale dei morti nel Lazio a 273. A perdere la vita: quattro persone di 89, 84, 79 e 81 anni nell'Asl Roma 3; un uomo di 88 anni nell'Asl Roma 4; due donne di 94 e 87 anni, entrambe con patologie pregresse, nell'Asl Roma 6; due persone, di cui una a Cellenno, nell'Asl di Viterbo.

Si parte con i test sierologici

“Partiremo a breve con almeno 300 mila test sierologici dando priorità al personale sanitario, alle Rsa e alle forze dell'Ordine”. Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una videoconferenza dallo Spallanzani, insieme al Governatore Nicola Zingaretti. “Parliamo di blocchi importanti - ha spiegato - ed è un intervento che partirà nei prossimi giorni una volta definite le metodologie a livello nazionale, alle quali ci atterremo, ma quantitativamente faremo uno sforzo in più che impegnerà il sistema sanitario regionale ma sarà importante per capire il livello di diffusione del virus”.

Il bollettino medico dello Spallanzani

“I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 165. Di questi, 23 necessitano di supporto respiratorio”. Così si legge nel bollettino medico diramato sabato dallo Spallanzani, il numero 72. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali – prosegue l'Istituto – sono a questa mattina 252 e in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici”. Nel bollettino anche novità sui test effettuati a Nerola: “Dai dati rilevati dall'approfondimento diagnostico ed epidemiologico effettuato – spiega lo Spallanzani – si evidenzia la negatività al test rapido di tutti i soggetti testati. Il test molecolare ha confermato tutte le negatività ad eccetto di un caso risultato positivo. La valutazione preliminare dei test aggiuntivi potrebbe suggerire una bassa circolazione dell'infezione nelle settimane precedenti. Inoltre, l'assenza di nuovi casi confermati nell'ultimo periodo potrebbe suggerire una scarsa diffusione dell'infezione a partenza dal focolaio della casa di riposo”.

Consegnate dalla Regione Lazio 61.550 mascherine FFP2

Nel Lazio, "oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 109.800 mascherine chirurgiche, 61.550 maschere FFP2, 550 maschere FFP3, 1.530 tute idrorepellenti, 36.500 calzari, 42.800 guanti, 62.200 cuffie". Così la Regione Lazio attraverso Facebook.